শেয়ারবাজার
শেয়ারবাজার
শেয়ারবাজার

২ কোটি ২৯ লাখ টাকায় আড়াইহাজারে ১০২ শতাংশ জমি কিনছে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ

বাণিজ্য ডেস্ক

ভবিষ্যতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ১০২ শতাংশ জমি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি।

কোম্পানিটি জানিয়েছে, গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় জমি কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার ব্রাহ্মন্দী-৩৭ মৌজায় ১০২ শতাংশ জমি কেনা হবে। জমিটির মোট ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২ কোটি ২৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

ডিএসইর ঘোষণায় বলা হয়েছে, কোম্পানির নামে এই জমি কেনা হবে। জমির মালিক জামান মিয়া, মো. মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া ও অন্যদের কাছ থেকে এই জমি কেনা হবে। ভবিষ্যতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণে এ জমি ব্যবহার করা হবে।

ডিএসইর ঘোষণায় আরও জানানো হয়, জমি নিবন্ধনের ভ্যাট, করসহ অন্য সব খরচ অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ বহন করবে।

চলতি বছর নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার মদনপুরে সোয়া ১৯ শতাংশ জমি কিনেছে কোম্পানিটি। এই জমির মোট ক্রয়মূল্য ছিল পৌনে ৫৮ লাখ টাকা।

ব্যবসা সম্প্রসারণের এই ঘোষণার জেরে আজ ডিএসইতে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম বেড়েছে। আজ দিনের সর্বোচ্চ দাম ছিল ১৫৪ টাকা, সর্বনিম্ন দাম ১৫২ টাকা ৯০ পয়সা। কোম্পানিটি ২০২৫ সালে ৩০ শতাংশ, ২০২৪ সালে ১০ শতাংশ ও ২০২৩ সালে ৬০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।

১৯৮৯ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ ভালো মৌলভিত্তির কোম্পানি হিসেবে এ শ্রেণিভুক্ত। দেশের বিস্কুট ও কনফেকশনারি পণ্যের বাজারের বড় হিস্যা আছে এই কোম্পানির। বাজারে এই কোম্পানির যেসব পণ্যের পরিচিতি আছে, সেগুলো হলো এনার্জি, নাটি, টিপ, লেক্সাসসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিস্কুট ও ব্যাটারি।

গত অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের (জুলাই ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬) অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী, কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) দাঁড়িয়েছে ৭ টাকা ৪১ পয়সা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যা ছিল ১০ টাকা ৬ পয়সা।

বর্তমানে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজের মোট শেয়ারের সংখ্যা ১৯ কোটি ৯৯ লাখ ৩৮ হাজার ৮৮৬টি। গত ৩১ জুলাই পর্যন্ত হিসেবে কোম্পানিটির মোট শেয়ারের ৩৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ রয়েছে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের হাতে। এ ছাড়া কোম্পানির ২২ দশমিক ৮৫ শতাংশ শেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, ২৭ দশমিক ৫১ শতাংশ শেয়ার বিদেশি বিনিয়োগকারী ও ১২ দশমিক ২৬ শতাংশ শেয়ার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে আছে।

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