স্কয়ার ফার্মার ৪০ কোটি টাকার শেয়ার কিনবেন তপন চৌধুরী

শেয়ারবাজার থেকে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস বা স্কয়ার ফার্মার ২০ লাখ শেয়ার কেনার ঘোষণা দিয়েছেন কোম্পানিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী। গতকাল সোমবার দেশের দুই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তিনি তাঁর শেয়ার কেনার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এই তথ্য জানা যায়।
স্টক এক্সচেঞ্জে দেওয়া ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে বাজার থেকে স্কয়ার ফার্মার ২০ লাখ শেয়ার কেনা সম্পন্ন করবেন তপন চৌধুরী। মূল বাজারের পাশাপাশি ব্লক মার্কেটের মাধ্যমেও তিনি এই শেয়ার কেনার কথা জানিয়েছেন।
ঢাকার শেয়ারবাজারে গতকাল দিন শেষে স্কয়ার ফার্মার প্রতিটি শেয়ারের দাম ছিল ২০০ টাকা ৪০ পয়সা। সেই হিসাবে তপন চৌধুরীর দেওয়া ঘোষণা অনুযায়ী ২০ লাখ শেয়ারের বাজারমূল্য দাঁড়ায় ৪০ কোটি টাকা। নিজের কোম্পানির শেয়ারে এই বিনিয়োগ করবেন তিনি।
এদিকে কোম্পানির এমডির শেয়ার কেনার ঘোষণায় গতকাল ঢাকার বাজারে স্কয়ার ফার্মার প্রতিটি শেয়ারের দাম ২ টাকা বা ১ শতাংশ বেড়েছে। তাতে দিন শেষে স্কয়ার ফার্মার শেয়ারের বাজারমূল্য বেড়ে ২০০ টাকা ছাড়িয়েছে।
শেয়ার কেনার এই ঘোষণা ও কারণ জানতে চাইলে তপন চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটা আমি খুব ভালো জানি। সেই কারণে এই মুহূর্তে ব্যাংকে টাকা রাখার চেয়ে কোম্পানিটির শেয়ারে বিনিয়োগ আমার কাছে ভবিষ্যতের জন্য অনেক বেশি লাভজনক মনে হয়। তাই নতুন করে কোম্পানিটির শেয়ারে বিনিয়োগের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
সবশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে স্কয়ার ফার্মা সম্মিলিতভাবে ২ হাজার ৩৯৭ কোটি টাকার রেকর্ড মুনাফা করেছে। এই মুনাফা থেকে কোম্পানি ওই অর্থবছরের জন্য শেয়ারধারীদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বিতরণ করেছে ১ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। গত অর্থবছর কোম্পানিটি রেকর্ড মুনাফার পাশাপাশি শেয়ারধারীদের জন্য রেকর্ড ১২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে।
ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরের মধ্যে স্কয়ার ফার্মার শেয়ারের দাম এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এই এক বছরের মধ্যে কোম্পানিটির শেয়ারের সর্বোচ্চ দাম উঠেছিল ২৩২ টাকা।