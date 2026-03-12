শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে বিআইএফসি

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই উত্থান হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৯১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৫২৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩৬৮ দশমিক ৪০ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৭৬ দশমিক ২০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৪৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৭৯ দশমিক ৪২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৭ দশমিক ১৩ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৬১ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৬৬ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২৮ দশমিক ২২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩০৮টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৩২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫০টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

বিআইএফসি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বিআইএফসি। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

ইউনিয়ন ক্যাপিটাল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইউনিয়ন ক্যাপিটাল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ।

মাইডাস ফাইন্যান্সিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে মাইডাস ফাইন্যান্সিং। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ২ দশমিক ৭৩ শতাংশ।

নূরানি ডায়িং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে নূরানি ডায়িং। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ২ দশমিক ৭০ শতাংশ।

হুয়াওয়েল টেক্সটাইল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে হুয়াওয়েল টেক্সটাইল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ১ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

