শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ সোমবার চলতি সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ অবশ্য গতকালের তুলনায় লেনদেন কিছুটা কমেছে। আজ লেনদেন ১ হাজার ১৭৭ দশমিক ৭৬ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ২৩৮টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ১১৪টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৪৪টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে রিপবালিক ইনস্যুরেন্স কোম্পানির শেয়ার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ বা ৩ টাকা। গতকাল রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩০ দশমিক ১০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৩ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সেন্ট্রাল ইনস্যুরেন্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ বা ৪ দশমিক ৩০ টাকা। রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪৩ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪৮ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে থাকা বীকন ফার্মার শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭৬ শতাংশ বা ১২ দশমিক ৩০ টাকা। রোববার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১২৬ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৩৮ দশমিক ৩০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে কন্টিনেন্টাল ইনস্যুরেন্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭১ শতাংশ বা ২ দশমিক ৪০ টাকা। রোববার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২৪ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৭ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা শাহজিবাজার পাওয়ারের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫৫ শতাংশ বা ৪ দশমিক ১ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪২ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম হয়েছে ৪৭ টাকা।