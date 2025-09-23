পূবালী ব্যাংক ও যমুনা ব্যাংকের ১৩০০ কোটি টাকার বন্ড অনুমোদন

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত বেসরকারি দুটি ব্যাংকের ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বন্ডের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) আজ মঙ্গলবারের কমিশন সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। যে দুটি ব্যাংকের বন্ড অনুমোদন করা হয়েছে, সেগুলো হলো পূবালী ব্যাংক ও যমুনা ব্যাংক। এর মধ্যে পূবালী ব্যাংক বন্ড ছেড়ে ৫০০ কোটি টাকা ও যমুনা ব্যাংক বন্ডের মাধ্যমে ৮০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করবে।
বিএসইসি জানিয়েছে, পূবালী ব্যাংকের বন্ডটি অরূপান্তরযোগ্য ভাসমান সুদ হারের বন্ড। প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তিদের কাছে এই বন্ড বিক্রি করা হবে। এই বন্ডের প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য বা ফেসভ্যালু ৫ লাখ টাকা। অর্থাৎ এই বন্ডের একটি ইউনিট কিনতে বিনিয়োগ করতে হবে ৫ লাখ টাকা। বন্ডের মাধ্যমে সংগ্রহ করা অর্থ ব্যাংকটি তাদের মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করতে কাজে লাগাবে।
এ ছাড়া যমুনা ব্যাংকের ৮০০ কোটি টাকার বন্ডটিও অরূপান্তরযোগ্য ভাসমান সুদহারের বন্ড। এটিরও প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ টাকা। প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ও উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের কাছে এই বন্ড বিক্রি করা হবে। দুই ব্যাংকের বন্ডেরই সুদহার হবে বেঞ্চমার্ক সুদের সঙ্গে ৩ শতাংশ কুপন হার যোগ করে। বন্ডের মাধ্যমে সংগ্রহ করা অর্থ ব্যাংকটি মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করতে কাজে লাগাবে।
বিএসইসি জানিয়েছে, দুটি বন্ডই মেয়াদ শেষে অবসায়িত হবে। সেই সঙ্গে বন্ড দুটি লেনদেন হবে শেয়ারবাজারের অলটারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে।