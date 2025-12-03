শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইর লেনদেন ৪০০ কোটি টাকার ঘরে উঠেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪০৫ কোটি ৪১ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৭ লাখ টাকার। গত সোমবার লেনদেন হয়েছে ৪১৫ কোটি ৯০ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯২৭ দশমিক ৪৯ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২৩ দশমিক  ৪২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৩৪ দশমিক ৩৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৪ দশমিক ৮২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৯৮ দশমিক ৩০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৭ দশমিক ৯৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪১ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৯৩টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ২৩৬টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম।

বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৩ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

কাট্টলি টেক্সটাইল

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে কাট্টলি টেক্সটাইল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১১ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ।

বিডি থাইফুড

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বিডি থাউফুড। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৫ টাকা ২০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

এমএল ডায়িং

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এমএল ডায়িং। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৪৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৮ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৯ টাকা।

শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৯৮ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১১ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১২ টাকা ৪০ পয়সা।

