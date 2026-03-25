শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে জেন নেক্সট

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬০৩ কোটি ৮১ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৪৯২ কোটি ৪৭ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩১৬ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩১ দশমিক ২৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৭৩ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১ দশমিক শূন্য ৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৯ দশমিক ৭১ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৮ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪১ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৪১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১০২টির ও অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

জেন নেক্সট

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে জেন নেক্সট। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩০ শতাংশ।

অ্যাপোলো ইস্পাত

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে অ্যাপোলো ইস্পাত। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ।

সিএনএ টেক্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সিএনএ টেক্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ।

তুং হাই

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে তুং হাই নিটিং। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ।

নিউ লাইন

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে নিউ লাইন ক্লোদিং। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

