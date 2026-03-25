আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ইবিএল এনআরবি

আজ বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬০৩ কোটি ৮১ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৪৯২ কোটি ৪৭ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩১৬ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩১ দশমিক ২৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৭৩ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১ দশমিক শূন্য ৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৯ দশমিক ৭১ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৮ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৪১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১০২টির ও অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ইবিএল এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৩ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ১১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১২ টাকা ৪০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৪০ পয়সা।