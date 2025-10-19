দাম কমার শীর্ষে মুন্নু অ্যাগ্রো

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজও ডিএসইর লেনদেন ছিল ৪০০ কোটি টাকার ঘরে। আজ লেনদেন হয়েছে মোট ৪৪২ দশমিক ৪০ কোটি টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪৪৪ দশমিক ৫০ কোটি টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৪৪ দশমিক ৩৩ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৭৫ দশমিক ০৭ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৪৬ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ৬২ দশমিক ৩৩ পয়েন্টে। আজ কমেছে ২৩ দশমিক ৯৬ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ২০ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৩৮ দশমিক শূন্য ১৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২৯ দশমিক ৭৩ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৪৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩১৪টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে মুন্নু অ্যাগ্রো।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে মুন্নু অ্যাগ্রো। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১৪ দশমিক ২৪ শতাংশ কমে ৩৩১ দশমিক ৪০ টাকায় নেমে এসেছে। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২৮৪ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে খান ব্রাদার্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১১৩ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১০২ দশমিক ৩০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রগতি ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৬০ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৮১ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭৩ দশমিক ৪০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে এইচআর টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২০ টাকা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ১৮ দশমিক ১০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে নিউ লাইন। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩০ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ৪ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ৯০ টাকা।