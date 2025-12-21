শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে রহিম টেক্সটাইল

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইর লেনদেন ২০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ২৯৩ কোটি ২০ লাখ টাকার। এর আগে গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩০৩ কোটি ১৪ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮২৬ দশমিক ৪৭ পয়েন্ট। গত বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১০ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ৯৯৯ দশমিক শূন্য ৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১ দশমিক ৭১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৫৩ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৬ দশমিক ২৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৬১টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৫৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭০টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে রহিম টেক্সটাইল।

রহিম টেক্সটাইল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে রহিম টেক্সটাইল। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৯৩ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ২১২ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।

রহিমা ফুড

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে রহিমা ফুড। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩৮ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৪৯ টাকা ৩০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

দেশ গার্মেন্টস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে দেশ গার্মেন্টস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৮১ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১০৮ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১১৪ টাকা ৭০ পয়সা।

রানার অটো

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে রানার অটো। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৩২ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৩ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৫ টাকা ৬০ পয়সা।

বারাকা পতেঙ্গা

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে বারাকা পতেঙ্গা। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৯৬ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা ৮০ পয়সা।

