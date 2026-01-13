৫০ কোটি টাকার মিউচুয়াল ফান্ড আনছে মিডল্যান্ড ব্যাংক

বে–মেয়াদি দুটি মিউচুয়াল ফান্ড বা তহবিল গঠন করছে বেসরকারি মিডল্যান্ড ব্যাংক। এ জন্য পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) অনুমোদনও পেয়েছে ব্যাংকটি। আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত বিএসইসির কমিশন সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। সভা শেষে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বিএসইসি।
বিএসইসি জানিয়েছে, মিডল্যান্ড ব্যাংক গ্রোথ ফান্ড ও মিডল্যান্ড ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ড নামে আলাদা দুটি বে–মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ডের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সভায়। ফান্ড দুটির প্রতিটির প্রাথমিক আকার হবে ২৫ কোটি টাকা করে ৫০ কোটি টাকা। দুটি ফান্ডের সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে রয়েছে ব্যাংকটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান মিডল্যান্ড ব্যাংক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি। দুটি ফান্ডেই আড়াই কোটি টাকা করে ৫ কোটি টাকা উদ্যোক্তা হিসেবে জোগান দেবে মিডল্যান্ড ব্যাংক। বাকি ৪৫ কোটি টাকা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে। ফান্ড দুটি প্রতিটি ইউনিটের ফেসভ্যালু বা অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। ফান্ডের ট্রাস্টি ও হেফাজতকারী হিসেবে রয়েছে যথাক্রমে সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স ও কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন।