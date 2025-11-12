তিন মাসে ৩৮ কোটি টাকা মুনাফা এনভয় টেক্সটাইলের

বস্ত্র খাতের কোম্পানি এনভয় টেক্সটাইলের মুনাফা ৫২ শতাংশ বা ১৩ কোটি টাকা বেড়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) কোম্পানিটি মুনাফা করেছে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি টাকা।
গত সোমবার অনুষ্ঠিত কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি হিসেবে গতকাল মঙ্গলবার মুনাফার এই তথ্য শেয়ারধারীদের জানিয়েছে কোম্পানিটি। তাতে দেখা যায়, গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের চেয়ে চলতি বছরের একই সময়ে এনভয় টেক্সটাইলের ব্যবসা বেড়েছে।
আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে এনভয় টেক্সটাইল ৪৭৪ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। গত বছরের একই সময়ে কোম্পানিটি ব্যবসা করেছিল ৪৪০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরের চেয়ে চলতি বছরের একই সময়ে কোম্পানিটির ব্যবসা বেড়েছে পৌনে ৮ শতাংশ বা ৩৪ কোটি টাকার। ৮ শতাংশ ব্যবসা বৃদ্ধির পরও কোম্পানিটির মুনাফা বেড়েছে ৫২ শতাংশ। ব্যবসা যতটা বেড়েছে, তার চেয়ে বেশি বেড়েছে মুনাফা; কারণ, উৎপাদন খরচ ও সুদবাবদ ব্যয় উভয়ই গত বছরের চেয়ে কমেছে।
কয়েক বছর ধরে আমরা পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি। যার ফলে ক্রেতাদের সামনে নিত্যনতুন ডিজাইনের পণ্য তুলে ধরতে পারছি। যার সুফল ব্যবসায় পাওয়া যাচ্ছেতানভীর আহমেদ, এমডি, এনভয় টেক্সটাইল
আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত বছর কোম্পানিটির ৪৪০ কোটি টাকার ব্যবসার বিপরীতে উৎপাদন খরচ ছিল ৩৬২ কোটি টাকা। সেই হিসাবে ব্যবসার সোয়া ৮২ শতাংশই ছিল উৎপাদন খরচ। আর চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে কোম্পানিটির ৪৭৪ কোটি টাকার ব্যবসার বিপরীতে উৎপাদন খরচ হয় প্রায় ৩৭৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যবসার বিপরীতে উৎপাদন খরচ গত বছরের একই সময়ের চেয়ে কমে ৮০ শতাংশে নেমেছে। এ ছাড়া গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে কোম্পানিটির সুদবাবদ খরচ হয়েছিল ৩৯ কোটি টাকা। চলতি বছরের একই সময়ে তা কমে নেমে এসেছে ৩৫ কোটি টাকায়। তাতে মুনাফাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে।
গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানিটির মুনাফা আগের অর্থবছরের চেয়ে প্রায় আড়াই গুণ বেড়েছে। গত জুনে সমাপ্ত অর্থবছরে এনভয় টেক্সটাইল মুনাফা করেছে ১৪১ কোটি টাকা। তার আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে কোম্পানিটির মুনাফা ৮১ কোটি টাকা বেড়েছে। মুনাফা বৃদ্ধির এই ধারা চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকেও অব্যাহত রয়েছে।
কোম্পানিটির ধারাবাহিক মুনাফা বৃদ্ধির বিষয়ে জানতে চাইলে এনভয় টেক্সটাইলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘কয়েক বছর ধরে আমরা পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি। যার ফলে ক্রেতাদের সামনে নিত্যনতুন ডিজাইনের পণ্য তুলে ধরতে পারছি। এ ছাড়া সোর্সিং ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায়ও আমরা অনেক বেশি বৈচিত্র্য এনেছি। যার সুফল ব্যবসায় পাওয়া যাচ্ছে। এতে ব্যবসা বৃদ্ধির পাশাপাশি মুনাফাও বাড়ছে। এই ধারাবাহিকতা আমরা ধরে রাখতে বদ্ধ পরিকর।’