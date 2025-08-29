শেয়ারবাজার
আরও ১৩ ব্রোকারেজ হাউস পেল ওএমএস সনদ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

শেয়ারবাজারের লেনদেনের সুবিধার্থে নিজস্ব সফটওয়্যার চালুর জন্য আরও ১৩টি ব্রোকারেজ হাউসকে সনদ দিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কর্তৃপক্ষ। ডিএসইর পক্ষ থেকে এসব ব্রোকারেজ হাউসের শীর্ষ নির্বাহীদের হাতে এই সনদ হস্তান্তর করা হয়। ডিএসইর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

ডিএসইর কাছ থেকে এই সনদপ্রাপ্তির ফলে সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউসগুলো শেয়ার কেনাবেচার ক্রয়-বিক্রয়াদেশের ক্ষেত্রে নিজস্ব সফটওয়্যার বা ওএমএস ব্যবহার করতে পারবে। এই ওএমএস এপিআই সংযোগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউসগুলোকে ডিএসইর লেনদেন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করবে। নতুন এই ১৩টিসহ ডিএসই এখন পর্যন্ত মোট ৩৯টি ব্রোকার হাউসকে এ–সংক্রান্ত সনদ দিয়েছে।

ডিএসই ট্রেনিং একাডেমিতে গত বৃহস্পতিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে সনদ প্রদান করেন ডিএসইর চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ডিএসইর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আসাদুর রহমান, ইউসিবি স্টক ব্রোকারেজের এমডি মোহাম্মদ রাহমাত পাশা, ডিএসইর প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আসিফুর রহমান প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২০ সালে ডিএসই ব্রোকারেজ হাউসের জন্য অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইন্টারফেস বা এপিআইভিত্তিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ওএমএস) চালু করে। সেই উদ্যোগের পর এই পর্যন্ত ৬৫টি ব্রোকারেজ হাউস নাসডাক ম্যাচিং ইঞ্জিনে এপিআই সংযোগ নিয়ে নিজস্ব ওএমএসের মাধ্যমে লেনদেন করতে ডিএসইতে আবেদন করে।

