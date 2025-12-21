আজ দাম কমার শীর্ষে ফ্যামিলি টেক্স

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইর লেনদেন ২০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। লেনদেন হয়েছে ২৯৩ কোটি ২০ লাখ টাকার। এর আগে গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩০৩ কোটি ১৪ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮২৬ দশমিক ৪৭ পয়েন্ট। বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১০ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ৯৯৯ দশমিক ০৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১ দশমিক ৭১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৫৩ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৬ দশমিক ২৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৬১টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৫৭টির ও অপরিবর্তিত আছে ৭০টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফ্যামিলি টেক্সটাইল।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে ফ্যামিলি টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ২০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে মেট্রো স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৯৭ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৮ টাকা ৬০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ৮ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বে লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৯০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সিএপিএম বিডিবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ১৯ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১১ টাকা ৩০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ১০ টাকা ৬০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ১ টাকা ৮০ পয়সা, আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৭০ পয়সা।