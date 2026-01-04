আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ইসলামী ব্যাংক

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজও ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৫৩৭ কোটি ৪১ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩৬৮ কোটি ১৫ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯৬৫ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। গত বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৫৪ দশমিক ৬২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১১ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১০০৬ দশমিক ৬১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক শূন্য দশমিক ৬০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৮৭ দশমিক ৮৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৮ দশমিক ৪২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৮ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২০৪টি কোম্পানির শেয়ারের, কমেছে ১৪৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইসলামী ব্যাংক।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ইসলামী ব্যাংক। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৩ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩৬ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এবি ব্যাংক। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে রূপালী ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৮ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এনআরবি ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৬ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৮২ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৭০ পয়সা।