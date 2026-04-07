শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে আল–আরাফাহ

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৯৭ কোটি ১ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছিল ৪৭০ কোটি ৭৯ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১৫৬ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৪ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৪৫ দশমিক ৮১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৫ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫২ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৭১ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৬ দশমিক ৯২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৬ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৭৫টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৭০টির ও অপরিবর্তিত আছে ৪৮টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

আল–আরাফাহ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে আল–আরাফাহ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৫ টাকা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ।

পদ্মা ইসলামী লাইফ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে পদ্মা ইসলামী লাইফ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৭ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৬ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৩ দশমিক ৫০ শতাংশ।

উত্তরা ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে উত্তরা ফাইন্যান্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১২ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৩ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ।

সানলাইফ ইনস্যুরেন্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সানলাইফ ইনস্যুরেন্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬২ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬০ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ২ দশমিক ৫৬ শতাংশ।

এশিয়াটিক ল্যাব

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এশিয়াটিক ল্যাব। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ৮৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৮৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ২ দশমিক ৫৪ শতাংশ।

