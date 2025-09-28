ডিএসইতে দাম কমার শীর্ষে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও মূল্যসূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।
গত সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার লেনদেন বৃদ্ধির পর আজ রোববার আবার কমেছে। সেদিন লেনদেন হয়েছিল ৭০৮ কোটি টাকার বেশি। আজ লেনদেন কমে ৫৬৪ দশমিক ১৮ কোটি টাকায় নেমে আসে।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৩৮০ দশমিক শূন্য ৭ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৪ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ১৬৪ দশমিক ৭৫ পয়েন্টে। আজ কমেছে ৬ দশমিক ৭১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ২ হাজার ৮৫ দশমিক ৯৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৭ দশমিক শূন্য ৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৭০টি কোম্পানির শেয়ার। দাম কমেছে ২৮২টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৪টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক।
১. স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক। আজ এই শেয়ারের দাম ৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ কমে ৭৩ দশমিক ৩০ টাকায় নেমে এসেছে। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৩ দশমিক ৯০ টাকা।
২. ইনটেক
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইনটেক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৭ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩৪ দশমিক ৫০ টাকা।
৩. মিথুন নিটিং
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজও তৃতীয় স্থানে আছে মিথুন নিটিং। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১৬ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৫ দশমিক ৭০ টাকা।
৪. সিএপিএম বিডিবিল
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে সিএপিএম বিডিবিলের ইউনিটের দাম। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১১ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে এই শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১০ দশমিক ৫০ টাকা।
৫. নর্দান ইনস্যুরেন্স
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে নর্দান ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৬২ শতাংশ। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ৩০ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২৮ দশমিক ৫০ টাকা।