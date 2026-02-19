আজ দাম কমার শীর্ষে ফার্স্ট ফাইন্যান্স

সপ্তাহের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের বড় পতন হয়েছে। সেই সঙ্গে লেনদেনও কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৫৯ কোটি ৯৯ লাখ টাকায়। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৯৩৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকার।
নির্বাচনের পর প্রথম কার্যদিবস গত রোববার সূচকের বড় উত্থান হয়। কিন্তু এর পর থেকে সূচকের পতন হচ্ছে। টানা কয়েক দিন সূচকের পতন হলেও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচকের মান এখনো ৫ হাজারের ওপরে। আজ লেনদেন শেষে ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৪৬৫ দশমিক ৯৩ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৫৩ দশমিক ২০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৫ দশমিক শূন্য ৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১০ দশমিক ১৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯২ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ২ হাজার ৯৭ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১২ দশমিক ১৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৪৬টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩১৩টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৩৩টি কোম্পানির। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ফার্স্ট ফাইন্যান্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ১০ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে জিএসপি ফাইন্যান্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ১০ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ১০ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৬২ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ন্যাশনাল ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৬২ শতাংশ।