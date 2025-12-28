আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ন্যাশনাল লাইফ

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই নিম্নমুখী।
আজও ডিএসইর লেনদেন ৩০০ কোটি টাকার ঘরে ছিল। লেনদেন হয়েছে ৩৮৫ কোটি ৮ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩৩৮ কোটি ১০ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৬৯ পয়েন্ট। গত বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১৪ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১০০২ দশমিক ৮৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৫ দশমিক ৭৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৬৭ দশমিক ১৩ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৫ দশমিক ৪১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৩১টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৯৯টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ন্যাশনাল লাইফ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৮৭ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৯৬ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সিএপিএম আইবিবিএল। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৭ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৭ টাকা ৭০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আরামিট। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৯০ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৮৭ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৯৬ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সায়হাম টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ২৪ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৬ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে আইসিবি এএমসিএল। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ৭০ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৬০ পয়সা।