আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ফাইন ফুডস

সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজও ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪২৯ কোটি ১১ লাখ টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৪৬৫ কোটি ৬৮ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৯৮ দশমিক ৫৪ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৫ দশমিক ৮৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১১ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১০১০ দশমিক ৮০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১ দশমিক ৪২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৪ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯১৪ দশমিক ৯৩ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০৮ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২৫টি কোম্পানির শেয়ারের, কমেছে ১৮৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৮৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ফাইন ফুডস।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ফাইন ফুডস। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৮১ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৪০১ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সোনারগাঁও টেক্সটাইল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩০ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩২ টাকা ৩০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ২১ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে চার্টার্ড লাইফ। আছে আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ১০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৬ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৯ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ওয়াটা কেমিক্যালস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৩৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৩৯ টাকা ৯০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৫২ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪১ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৯ টাকা ৩০ পয়সা।