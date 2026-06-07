যমুনা ব্যাংক, নিটল ইনস্যুরেন্স ও গোল্ডেন হারভেস্টের ঋণমান প্রকাশ, কার আর্থিক ভিত্তি কেমন

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত তিন প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ ঋণমান বা ক্রেডিট রেটিং প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান তিনটি হলো যমুনা ব্যাংক, নিটল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ও গোল্ডেন হারভেস্ট অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ।
আজ রোববার ডিএসইর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের এই তথ্য জানানো হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরীক্ষিত ও অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও গুণগত মান পর্যালোচনা করে রেটিং এজেন্সিগুলো এই ফলাফল নির্ধারণ করেছে।
দেশের বেসরকারি খাতের যমুনা ব্যাংক তাদের শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখেছে। ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশের (ক্র্যাব) মূল্যায়ন অনুযায়ী, ব্যাংকটি দীর্ঘ মেয়াদে ‘এএ১’ ও স্বল্পমেয়াদে ‘এসটি-১’ রেটিং পেয়েছে। ব্যাংকটির আর্থিক সূচকগুলো সন্তোষজনক হওয়ায় আউটলুক নির্ধারণ করা হয়েছে ‘স্থিতিশীল’।
২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং অন্যান্য গুণগত দিক বিবেচনা করে ব্যাংকটির এই ঋণমান নির্ধারণ করেছে ক্র্যাব।
গ্রাহকের দাবি পরিশোধের সক্ষমতার (ক্লেইম পেয়িং অ্যাবিলিটি বা সিপিএ) বিবেচনায় দীর্ঘ মেয়াদে সর্বোচ্চ রেটিং পেয়েছে নিটল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি। আরগুস ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস এ মূল্যায়ন করেছে। মূল্যায়ন অনুযায়ী, নিটল ইনস্যুরেন্স দীর্ঘ মেয়াদে ‘এএএ’ এবং স্বল্পমেয়াদে ‘এসটি-১’ রেটিং পেয়েছে। এর অর্থ হলো কোম্পানিটির আর্থিক ভিত্তি অত্যন্ত শক্তিশালী।
রেটিংয়ে নিটল ইনস্যুরেন্সের ভবিষ্যৎ অবস্থান ‘স্থিতিশীল’ বলা হয়েছে। ২০২৫ হিসাব বছরের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে এই রেটিং দেওয়া হয়।
অন্য দুই প্রতিষ্ঠানের তুলনায় গোল্ডেন হারভেস্ট অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের আর্থিক সূচক কিছুটা দুর্বল। ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস এই কোম্পানির রেটিং সম্পন্ন করেছে। তাদের মূল্যায়নে গোল্ডেন হারভেস্ট অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ দীর্ঘ মেয়াদে ‘বিবি’ ও স্বল্পমেয়াদে ‘এসটি-৫’ রেটিং পেয়েছে। এ ছাড়া কোম্পানিটির আউটলুক ‘ডেভেলপিং’ বা পরিবর্তনশীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী মূল্যায়ন করে এই রেটিং দেওয়া হয়েছে।