শেয়ারবাজার

দাম কমার শীর্ষে এফএএস ফাইন্যান্স

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে ৪১৯ কোটি ৭৮ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে মোট ৪৮৫ কোটি ৪৯ লাখ টাকার। মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৪৫৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকার শেয়ার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৬৭ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১৮ দশমিক ৯৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৮ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৩৯ দশমিক ২১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ৫ দশমিক ১৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৯ শতাংশ। তিনটি সূচকের মধ্যে কেবল শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কিছুটা বেড়েছে। এই সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৪০ দশমিক ৬১ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে শূন্য দশমিক ১১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০০৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১০২টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৫১টি ও অপরিবর্তিত আছে ৩৭টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এফএএস ফাইন্যান্স।

এফএএস ফাইন্যান্স

আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১০ শতাংশ কমে ৯০ পয়সায় নেমে এসেছে। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা।

আইএলএফএসএল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে আইএলএফএসএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৯০ পয়সা।

প্রাইম ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৮ টাকা।

পিডিএল

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে পিডিএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৭০ পয়সা।

আরএসআরএম স্টিল

আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে আরএসআরএম স্টিল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৬০ পয়সা।

