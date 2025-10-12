দাম কমার শীর্ষে বিআইএফসি

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কিছুটা বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।
আজ ডিএসইর লেনদেন আবারও ৫০০ কোটি টাকার ঘরের মধ্যে ছিল। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৪২ দশমিক ৫৫ কোটি টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৩০ দশমিক ১৮ কোটি টাকার। তার আগের দিন বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৬১১ দশমিক ৮৭ কোটি টাকার।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ২০২ দশমিক ৪৬ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৮১ দশমিক ২৫ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ১১৪ দশমিক ৭৯ পয়েন্টে। আজ কমেছে ১৯ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৭১ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস ৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৯৮ দশমিক ৪৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৩৪ দশমিক ৬০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৭০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩১১টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি (বিআইএফসি)।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি (বিআইএফসি)। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ কমে ২ দশমিক ৯ টাকায় নেমে এসেছে। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ২ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইউনিয়ন ব্যাংক। আজ এই ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ১ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক (এসআইবিএল)। আজ এই ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৫১ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৪ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ৩০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে সমতা লেদার। আজ এই ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৪১ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৯৩ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৮৬ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক। আজ এই ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ৩ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ৬০ টাকা।