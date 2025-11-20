আজ দাম কমার শীর্ষে সিমটেক্স

সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৪৫ কোটি ২২ লাখ টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৪২০ কোটি ৫৫ লাখ টাকার শেয়ার। চলতি সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিনই লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি টাকার ঘরে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৬৯ দশমিক ০১ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩২ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৬ শতাংশ। আরেক সূচক ডিএসইএস ১ হাজার অতিক্রম করেছে। আজ এই সূচক ১১ দশমিক ১৩ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৮ শতাংশ কমে ১০১৮ দশমিক ২৭ পয়েন্ট হয়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৭৭ দশমিক ৭৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৫ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮২ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১০৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৩৮টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৯ টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে সিমটেক্স।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে সিমটেক্স। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩০ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৭ টাকা ৫০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রগতি লাইফ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫৪ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৪২ টাকা ৪০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রাইম টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৯৭ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১২ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আল–আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৬ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ১৫ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সালভো কেমিক্যাল। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৩০ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২৮ টাকা ৫০ পয়সা।