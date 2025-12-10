আজ দাম কমার শীর্ষে ফ্যামিলি টেক্স

সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইর লেনদেন ৫০০ কোটি টাকার ঘরে উঠেছে। লেনদেন হয়েছে ৫৩৩ কোটি ৯০ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৪৫৮ কোটি ৩ লাখ টাকার। গত সোমবার লেনদেন হয়েছে ৩৬৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকার। গত রোববার লেনদেন হয়েছিল ২৬৭ কোটি ৬৪ লাখ টাকার। চলতি সপ্তাহে লেনদেন বৃদ্ধির ধারা দেখা যাচ্ছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৪১ দশমিক ৮৪ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২১ দশমিক ০৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪২ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৩১ দশমিক ৭২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৭ দশমিক ৫০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭২ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৯৯ দশমিক ১০ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৮ দশমিক ৬৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১১৪টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ২২৭টির ও অপরিবর্তিত আছে ৫৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফ্যামিলি টেক্স।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে ফ্যামিলি টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে শ্যামপুর সুগার। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২২৪ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২০৯ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৫ দশমিক ০৮ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৬০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে আনলিমা ইয়ার্ন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৩২ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২০ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৯ টাকা ৯০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে দেশবন্ধু। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ১৪ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১৬ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৬ টাকা ২০ পয়সা।