আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে দেশবন্ধু গ্রুপ

সপ্তাহের চতুর্থ দিন আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে ৫০৩ দশমিক ৪৬ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছিল ৪৫১ দশমিক ৩৭ কোটি টাকার। আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৯২ দশমিক ৩৯ পয়েন্ট।
গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৮ দশমিক ২৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৬ শতাংশ। ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৭৪ দশমিক ৭৬ পয়েন্ট। আজ বেড়েছে ৩ দশমিক ৬১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৮২ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৯ দশমিক ২০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৭৫টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৫৩টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৬টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে দেশবন্ধু গ্রুপ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে দেশবন্ধু গ্রুপ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৬ দশমিক ৫০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৭ দদশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৮৫ দশমিক ৪০ টাকা। বেড়েছে ৯ দশমিক ৯০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সি পার্ল। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৩৫ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৯ দশমিক ৩০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সিএপিএমবিডিবিএল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১০ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১১ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা টেকনো ড্রাগের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৬৫ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩১ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৩ দশমিক ৯০ টাকা।