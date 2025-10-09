টানা দুই দিন দাম কমার শীর্ষ তালিকায় ব্যাংকের প্রাধান্য

সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক ও লেনদেন উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।
আজ ডিএসইতে লেনদেন আবারও ৫০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। লেনদেন হয়েছে ৫৩০ দশমিক ১৮ কোটি টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৬১১ দশমিক ৮৭ কোটি টাকার।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ২৮৩ দশমিক ৭১ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৫৪ দশমিক ১৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ১৩৪ দশমিক ২৬ পয়েন্টে। আজ কমেছে ১৪ দশমিক ৯১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ২৯ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ২ হাজার ৩৩ দশমিক শূন্য ৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৮ দশমিক ৪৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৭২টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৯২টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৪টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে জিএসপি ফাইন্যান্স।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে জিএসপি ফাইন্যান্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১০ শতাংশ কমে ২ দশমিক ৭ টাকায় নেমে এসেছে। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইউনিয়ন ব্যাংক। আজ এই ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল মঙ্গলবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক (এসআইবিএল)। আজ এই ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৬১ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৫ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ৭০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক। আজ এই ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ১০ টাকা। আজ দিন শেষে এই শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৯০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক। আজ এই ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩০ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৪ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ৯০ টাকা।