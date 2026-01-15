আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে অ্যাপেক্স স্পিনিং

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৩৬৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকার।
গত সোমবার লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৫৮ দশমিক ৯৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৭ দশমিক ৫২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ৯৯৫ দশমিক ৯২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১ দশমিক ৯৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৯ শতাংশ কমেছে। বেড়েছে কেবল শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক। এই সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯১২ দশমিক ৭১ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৪ দশমিক ৫০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১০২টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ২২০টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৮টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে অ্যাপেক্স স্পিনিং।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে অ্যাপেক্স স্পিনিং। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৮৪ টাকা ৭০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ২০৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে অ্যাপেক্স ট্যানারি। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৯ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৬৫ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড–১। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে বিডি ল্যাম্পস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩৭ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৪৪ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২ টাকা ৩০ পয়সা।