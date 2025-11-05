শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের চতুর্থ দিন আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কিছুটা বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইতে মোট ৪৮৫ কোটি ৪৯ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৪৫৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকার শেয়ারের। গত সোমবার লেনদেন হয়েছে ৫১৮ কোটি ৬২ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৮৬ দশমিক ৮৯ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩২ দশমিক ১৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৪ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৪৪ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ১১ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট বা ১ দশমিক শূন্য ৭৭ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৪০ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৫ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৭০টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৬৭টি ও অপরিবর্তিত আছে ৬৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং।

আনোয়ার গ্যালভানাইজিং

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১০১ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম হয়েছে ১১১ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

অ্যাপেক্স ফুডস

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে অ্যাপেক্স ফুডস। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২১৩ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৩২ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

প্রগতি লাইফ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রগতি লাইফ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২১৬ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৩৩ টাকা ৯০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ২৩ শতাংশ।

হাক্কানি পাল্প

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে হাক্কানি পাল্প। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭২ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৭৭ টাকা ১০ পয়সা।

এনসিসিবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এনসিসিবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা ৫০ পয়সা।

