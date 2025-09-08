২২৭ কোটি টাকায় টোটালগ্যাস বাংলাদেশকে কিনে নিচ্ছে ওমেরা পেট্রোলিয়াম

ফরাসি কোম্পানি টোটালগ্যাসের বাংলাদেশের ব্যবসা অধিগ্রহণ করছে ওমেরা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড। যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি প্রিমিয়ার এলপি গ্যাস লিমিটেড দেশে টোটালগ্যাসের ব্যানারে ব্যবসা পরিচালনা করত।
সম্প্রতি ওমেরা পেট্রোলিয়াম টোটাল গ্যাসের প্রায় শতভাগ শেয়ার কিনে নেওয়ার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তি করেছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে দেওয়া ঘোষণায় এই তথ্য জানানো হয়েছে। তথ্যানুসারে, টোটালগ্যাসের ৯৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ শেয়ার কিনে নেবে ওমেরা। এই শেয়ার অধিগ্রহণের সম্ভাব্য মূল্য ধরা হয়েছে ২২৭ কোটি টাকা। এই অধিগ্রহণের বিষয়টি এখন সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই একীভূতকরণের ফলে বাংলাদেশের এলপিজি ব্যবসায় ওমেরার বাজার অংশীদারত্ব বাড়বে। এই খাতে তাদের অবস্থান আরও মজবুত হবে।
টোটালগ্যাস ২০০২ সালে বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করে অচিরেই দেশের শীর্ষ তিন এলপিজি আমদানিকারক ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জায়গা করে নেয়। তবে পরবর্তীকালে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ আমদানিনির্ভর এই বাজারে বিপুল বিনিয়োগ করার ফলে তাদের কাছে বাজার হারাতে থাকে টোটালগ্যাস।
এই শেয়ার কেনার ঘোষণায় ওমেরার মূল কোম্পানি এমজেএলবিডির শেয়ারের দামে আজ তেমন একটা প্রভাব পড়েনি। আজ কোম্পানিটির শেয়ারের দাম বেড়েছে মাত্র ২ শতাংশ। এই প্রতিবেদন লেখার সময় এজমজেলের শেয়ারের দাম ছিল ১০১ দশমিক ৫০ টাকা। কোম্পানিটি ২০২৪ সালে ৫২ শতাংশ, ২০২৩ সালে ৫০ শতাংশ ও ২০২২ সালে ৫০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।