শেয়ারবাজার

সবচেয়ে বেশি দাম কমেছে ট্রাস্ট ইসলামী লাইফের

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা

আজ সপ্তাহের প্রথম দিন রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক ও লেনদেন দুটিই আগের দিনের চেয়ে বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচক বেড়েছে।

ডিএসইতে আজ মোট ১ হাজার ৪৪১ দশমিক ৯ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকার বেশি।

আজ ডিএসইর তিনটি মূল্যসূচকের মধ্যে দুটি ছিল ঊর্ধ্বমুখী। প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ২১ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৮ শতাংশ কমে ৫ হাজার ৬৩৬ দশমিক ১৫ পয়েন্টে উঠেছে। এ ছাড়া ডিএসইএস শূন্য দশমিক ৬১ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ২২৯ পয়েন্টে এবং নির্বাচিত ভালো শেয়ারগুলোর সূচক ডিএস৩০ সূচক ৫ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ১৮৮ দশমিক ১০ পয়েন্টে নেমে এসেছে।

আজ ডিএসইতে দাম বেড়েছে ২৪৮টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ১২৭টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ২৫টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে ছিল টিএলআইএল।

টিএলআইএল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৯৫ দশমিক ৮ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৮৯ দশমিক ২ টাকা। অর্থাৎ দাম কমেছে ৬ দশমিক ৬ টাকা বা ৮ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

পিপলস লিজিং

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে পিপলস লিজিং। আগের দিন এই শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ৪ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ৩ টাকা। দাম কমেছে শূন্য দশমিক ১ টাকা বা ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

শ্যামপুর সুগার মিলস

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে শ্যামপুর সুগার মিলস। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ১৮৫ দশমিক ১ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৭২ দশমিক ৫০ টাকা। অর্থাৎ দাম কমেছে ১২ দশমিক ৬০ টাকা বা ৬ দশমিক ৮০ শতাংশ।

ইনটেক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইনটেক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৫১ শতাংশ বা ২ দশমিক ৫ টাকা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪৫ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৪২ দশমিক ৮০ টাকা।

জিআইবি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা জিআইবির দাম কমেছে ৪ দশমিক ৩৪ শতাংশ বা ১০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ২০ টাকা।

