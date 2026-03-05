শেয়ারবাজার

আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ইনটেক

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহের পঞ্চম দিনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক ও লেনদেন উভয়ই কমেছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই পতন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৫৯ কোটি ৪২ লাখ টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৫৮২ কোটি ৩৭ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৪০ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৮২ দশমিক ১৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৪ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৪৮ দশমিক ৭১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১৩ দশমিক ৭৮ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ২৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ২ হাজার ১১ দশমিক ৫১ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৩৩ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৫২টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩০৮টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৩টি কোম্পানির শেয়ারের। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

ইনটেক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ইনটেক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৪ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩৫ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ।

এস্কয়ার নিট

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এস্কয়ার নিট। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২০ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ২১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৪১ শতাংশ।

বিডি থাই ফুড

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বিডি থাই ফুড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। গত কার্যদিবসে দাম ছিল ১৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৬ টাকা ৭০ পয়সা।

ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ২ দশমিক ৭৬ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৭৫ টাকা ১০ পয়সা।

জনতা ইনস্যুরেন্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে জনতা ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ২ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৫ টাকা।

