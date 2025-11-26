আজ দাম কমার শীর্ষে হামিদ ফেব্রিকস

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই কমেছে।
আজ ডিএসইর লেনদেন ৬০০ কোটি টাকার নিচে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫২৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৬৩৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকার এবং গত সোমবার লেনদেন হয়েছে ৬৩৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৯ দশমিক ৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৮ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৫০ দশমিক ৬১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৪ দশমিক ৮৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯২৬ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৬ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩২ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৫৭টি কোম্পানির শেয়ারের। অপর দিকে কমেছে ১৭৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৪টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এইচএফএল বা হামিদ ফেব্রিকস।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে এইচএফএল বা হামিদ ফেব্রিকস। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ২৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৯০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে রিং শাইন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ন্যাশনাল ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৪ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৫০ পয়সা।