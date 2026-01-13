আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৩৮৬ কোটি ৩৪ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার ৩৫২ কোটি ৪৯ লাখ টাকার। অর্থাৎ টানা দুই দিন লেনদেন হলো ৪০০ কোটি টাকার কম।
সোমবার লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯৪৬ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৪ দশমিক ৬১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ৯৯৫ দশমিক ৭০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ২০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২২ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৯৯ দশমিক ১২ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৫৯টি কোম্পানির শেয়ারের, কমেছে ১৫৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৩ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৪৮ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮১ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৯ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা ৮০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ২১ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সিএপিএম আইবিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ। গতকাল এই ইউনিটের দাম ছিল ৭ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৮ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এশিয়াটিক ল্যাব। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৪ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪৭ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে বিএনআইসিএল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ২৭ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৯ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫১ টাকা ৯০ পয়সা।