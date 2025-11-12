আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ইবনে সিনা

সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজও ডিএসইতে লেনদেন ৩০০ কোটি টাকার নিচে নেমে এসেছে। লেনদেন হয়েছে ২৯০ কোটি ১৩ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৩৩৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮২৫ দশমিক ৩৩ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪৭ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৭ শতাংশ। ডিএসইএক্স সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৫ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ১১ দশমিক ২২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১০ শতাংশ। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৯৮ দশমিক ৯৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৮ দশমিক ১৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৪ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৫৩টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩০১টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৪টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইবনে সিনা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ইবনে সিনা। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৮৭ টাকা ৭০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩০৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে আল-আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা। দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ২৬ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল। গত সোমবার এই ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৪০ পয়সা; অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ০৩ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে তিতাস গ্যাস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ১ দশমিক ৮৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৬ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এনআরবি ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ১ দশমিক ৮৮ শতাংশ। সোমবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৪০ পয়সা।