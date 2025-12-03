আজ দাম কমার শীর্ষে পিপলস লিজিং

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইর লেনদেন ৪০০ কোটি টাকার ঘরে উঠেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪০৫ কোটি ৪১ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৭ লাখ টাকার। গত সোমবার লেনদেন হয়েছে ৪১৫ কোটি ৯০ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯২৭ দশমিক ৪৯ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২৩ দশমিক ৪২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৩৪ দশমিক ৩৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৪ দশমিক ৮২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৯৮ দশমিক ৩০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৭ দশমিক ৯৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৯৩টি কোম্পানির শেয়ারের। অপর দিকে কমেছে ২৩৬টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৫টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে পিপলস লিজিং।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে পিপলস লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ দশমিক ৪৪ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৭ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ দশমিক ৩৮ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৭ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬৯ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৮১ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭৩ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সিমটেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৭ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৫ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৭৩ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬৬ পয়সা।