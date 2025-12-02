আজ দাম কমার শীর্ষে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইর লেনদেন ৩০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৭ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৪১৫ কোটি ৯০ লাখ টাকার। গত রোববার লেনদেন হয়েছে ৪৯২ কোটি ৫৪ লাখ টাকার। অর্থাৎ প্রথম দিনের পর পরের দুই দিনই লেনদেন কমেছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯৫০ দশমিক ৯১ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৬ দশমিক ১৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৩৯ দশমিক ২২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১০ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বা ১ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯০৬ দশমিক ২৭ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১০ দশমিক ৫৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৮৫টি কোম্পানির শেয়ারের। অপর দিকে দাম কমেছে ৫৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসেরে শীর্ষে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৮১ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৮১ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭৩ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে পিপলস লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭৪ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬৭ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৪১ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৮৫ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭৭ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইউনিয়ন ক্যাপিটাল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৩ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৯০ পয়সা।