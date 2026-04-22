আজ দাম কমার শীর্ষে শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

আজ বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সূচক ও লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৫৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৯২৯ কোটি ২৮ লাখ টাকার। এ নিয়ে টানা তিন দিন লেনদেন বাড়ল।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৯৮ দশমিক ৫৮ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৪১ দশমিক ১৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৬৫ দশমিক ৮৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৩ দশমিক ২৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩০ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৪ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২০ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২১৩টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১২১টির ও অপরিবর্তিত আছে ৫৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৪ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে নাহি অ্যালুমিনিয়াম। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ২৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৪ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৭ দশমিক ৫১ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইসিবি এমপ্লয়িস। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে গোল্ডেন সন। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৪ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক ১৯ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে রিজেন্ট টেক্সটাইল। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ।