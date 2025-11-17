শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে ফারইস্ট নিটিং

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৩৪৮ কোটি ৫ লাখ টাকার শেয়ার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছে ২৯৮ কোটি ১০ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৭৭৪ দশমিক ৯৫ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৪২ দশমিক ৮০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯০ শতাংশ। আরেক সূচক ডিএসইএস বেড়ে ১ হাজার স্পর্শ করেছে। আজ এই সূচক ১৫ দশমিক ২৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৫ শতাংশ বেড়ে ১০০০ দশমিক ৪২ পয়েন্ট হয়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৬৯ দশমিক ৯০ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৯ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩২২টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩৫টির এবং অপরিবর্তিত আছে ১৬টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফারইস্ট নিটিং।

ফারইস্ট নিটিং

আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফারইস্ট নিটিং। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ১০ শতাংশ কমে ১৪ টাকা ৪০ পয়সায় নেমে এসেছে। রোববার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৬ টাকা।

ফিনিক্স ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ফিনিক্স ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ শতাংশ। রোববার এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৯০ পয়সা।

স্কয়ার ফার্মা

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে স্কয়ার ফার্মা। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬৪ শতাংশ। রোববার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২১৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২০৩ টাকা ২০ পয়সা।

রানার অটো

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে রানার অটো। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ শতাংশ। গতকাল রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৩৮ টাকা ৪০ পয়সা।

ক্রাউন সিমেন্ট

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ক্রাউন সিমেন্ট। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ। গতকাল রোববার শেয়ারটির দাম ছিল ৪৮ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪৬ টাকা ৪০ পয়সা।

আরও পড়ুন