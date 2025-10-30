দাম কমার শীর্ষে স্টাইল ওরিয়ন ইনফিউশন

সপ্তাহের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে ৪৭৬ কোটি ১০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৫০৩ দশমিক ৪৬ কোটি টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১২২ দশমিক ২২ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২৮ দশমিক ৮২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ। ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮২ দশমিক ৬৩ পয়েন্ট। আজ বেড়েছে ৭ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৩ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৮৭ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৪ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৪১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৮১টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭২টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ওরিয়ন ইনফিউশন।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ওরিয়ন ইনফিউশন। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ কমে ৪৮৩ দশমিক ৬০ টাকায় নেমে এসেছে। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫০৬ দশমিক ৩০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে পিএফ ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে রিং শাইন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৭ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৬ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে ইবিএল এনআরবি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৪৪ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৮০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৩ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৯০ টাকা।