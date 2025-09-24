যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

সপ্তাহের চতুর্থ দিন আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও মূল্যসূচক উভয়ই বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই উত্থান হয়েছে।
এদিকে কয়েক দিন ধরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কমছে। বেশ কিছুদিন পর তিন সপ্তাহ আগে লেনদেন এক হাজার কোটি টাকার নিচে নেমে আসে। কয়েক দিন ধরে লেনদেন ৫০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ মোট লেনদেন হয়েছে ৫৭৬ কোটি টাকার বেশি। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৪৬৭ দশমিক ৫৯ কোটি টাকার।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৩৯২ দশমিক ৬৫ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৪৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ। ডিএসইএস নেমে এসেছে ১ হাজার ১৬৫ দশমিক ৫০ পয়েন্টে। আজ বেড়েছে ১৩ দশমিক ৪৩ পয়েন্টের বেশি বা প্রায় ১ দশমিক ১৬ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ২০৯১ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৮ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৮৯টি কোম্পানির শেয়ার। দাম কমেছে ৬০টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে রিজেন্ট টেক্সটাইল।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে রিজেন্ট টেক্সটাইল। আজ এই শেয়ারের দাম ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ কমে ২ দশমিক ৮ টাকায় নেমে এসেছে। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ১ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সুরভিদ ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ৯০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজও তৃতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফিন্যান্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে তুং হাই নিটিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে এই শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে ফারইস্ট ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ১০ টাকা।