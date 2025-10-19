শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ন্যাশনাল হাউজিং

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজও ডিএসইর লেনদেন ছিল ৪০০ কোটি টাকার ঘরে। আজ লেনদেন হয়েছে মোট ৪৪২ দশমিক ৪০ কোটি টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪৪৪ দশমিক ৫০ কোটি টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৪৪ দশমিক ৩৩ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৭৫ দশমিক ০৭ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৪৬ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ৬২ দশমিক ৩৩ পয়েন্টে। আজ কমেছে ২৩ দশমিক ৯৬ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ২০ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৩৮ দশমিক শূন্য ১৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২৯ দশমিক ৭৩ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৪৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩১৪টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ন্যাশনাল হাউজিং।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ন্যাশনাল হাউজিং। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২১ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ দশমিক ৪০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিএসআরএম স্টিল। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৪ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে একমি পেস্টসাইড। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ১৪ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৫ দশমিক ৫০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৩ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে বিএসআরএম স্টিল রি রোলিং মিলস লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৮৩ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৮৭ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা ডরিন পাওয়ারের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২৬ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৭ টাকা।