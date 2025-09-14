শেয়ারবাজার

যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক ও লেনদেন কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।

এদিকে কয়েক দিন ধরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কমছে। বেশ কিছুদিন পর গত সপ্তাহে লেনদেন এক হাজার কোটি টাকার নিচে নেমে আসে। ডিএসইতে আজ মোট ৭৩২ দশমিক ৫৬ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।  গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে মোট ৭৭৮ দশমিক ৩২ কোটি টাকার বেশি।

আজ ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৫৫ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা ১ শতাংশ কমে ৫ হাজার ৪৬৮ পয়েন্টে নেমে এসেছে। এ ছাড়া ডিএসইএস ১০ দশমিক ৯০ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৮৫ পয়েন্টে নেমেছে। নির্বাচিত ভালো শেয়ারগুলোর সূচক ডিএস৩০ সূচক কমেছে ২২ দশমিক ০৩ পয়েন্ট। সূচকের মান কমে হয়েছে ২ হাজার ১২৯ দশমিক শূন্য ৪ পয়েন্ট।

আজ ডিএসইতে দাম বেড়েছে ৬৭টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ২৭৫টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৫৬টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে ছিল সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি।

১. এসআইবিএল

আজ রোববার মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এসআইবিএল। এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ বা ৫০ পয়সা কমে ৪ দশমিক ৯ টাকায় নেমেছে। বৃহস্পতিবার কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৫ দশমিক ৪০ টাকা।

২. ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিং। এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ বা ১ দশমিক ৯০ টাকা। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২১ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৯ দশমিক ১০ টাকা।

৩. মুন্নু ফেব্রিকস

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে আছে মুন্নু ফেব্রিকস। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৭৩ বা ২ টাকা। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২২ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২০ দশমিক ৯০ টাকা।

৪. জিআইবি

আজ মূল্যহ্রাসে চতুর্থ স্থানে আছে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক (জিআইবি)। এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ বা ২০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দাম ছিল ২ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে এই শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ১০ টাকা।

৫. আইএসএনএলটিডি

আজ মূল্যহ্রাসে পঞ্চম স্থানে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৪৪ শতাংশ বা ৭ দশমিক ৭০ টাকা। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ১১৪ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিনশেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১০৫ দশমিক ২০ টাকা।

