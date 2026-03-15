আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে মার্কেন্টাইল ব্যাংক

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই পতন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫২৩ কোটি ৫৪ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৯১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৩১৯ দশমিক ১৪ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪৯ দশমিক ২৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯১ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৭১ দশমিক ১৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৮ দশমিক ২৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৬ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ২ হাজার ৪৩ দশমিক ১৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২৩ দশমিক ১০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১১ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৯৯টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৪৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৫টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে মার্কেন্টাইল ব্যাংক। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৮ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৯ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৮১ শতাংশ।

বিবিএস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিবিএস। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ১১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ।

বিবিএস কেব্‌লস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বিবিএস কেব্‌লস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৪২ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ১৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা ৫০ পয়সা।

ডিএসএসএল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ডিএসএসএল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৭০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৮ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৮ টাকা ৯০ পয়সা।

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ৪৪ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ১ হাজার ৫৫১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৬০৫ টাকা ১০ পয়সা।

