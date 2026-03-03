শেয়ারবাজার

আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংক

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক কমলেও লেনদেন বেড়েছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই পতন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৮৮৫ কোটি ১২ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৭৭৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৩২৫ দশমিক শূন্য ৬ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২০৮ দশমিক ৯৮ পয়েন্ট বা ৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬৩ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৩৬ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট বা ৩ দশমিক ৩০ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৫০ দশমিক ১২ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৮৫ দশমিক ৭২ পয়েন্ট বা ৪ দশমিক ০১ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩৪৯টির এবং অপরিবর্তিত আছে ১১টি কোম্পানির শেয়ারের। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৯০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৬ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৪৭ শতাংশ।

কুইন সাউথ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে কুইন সাউথ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ১০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ১২ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ২ দশমিক ৪৭ শতাংশ।

আইসিবি এমপ্লয়িস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইসিবি এমপ্লয়িস। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ২ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। গত কার্যদিবসে দাম ছিল ৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা ৯০ পয়সা।

গোল্ডেন সন

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে গোল্ডেন সন। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ১ দশমিক ৯২ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১০ টাকা ৬০ পয়সা।

সিটি ইনস্যুরেন্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সিটি ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ১ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৮৯ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৯১ টাকা ২০ পয়সা।

