আজ দাম কমার শীর্ষে যমুনা অয়েল

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই নিম্নমুখী।
আজও ডিএসইর লেনদেন ৩০০ কোটি টাকার ঘরে ছিল। লেনদেন হয়েছে ৩৮৫ কোটি ৮ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৩৩৮ কোটি ১০ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৬৯ পয়েন্ট। গত বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১৪ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১০০২ দশমিক ৮৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৫ দশমিক ৭৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৬৭ দশমিক ১৩ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৫ দশমিক ৪১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৩১টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৯৯টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে যমুনা অয়েল।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে যমুনা অয়েল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৮৪ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৬৬ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৪০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ০৬ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে জিল বাংলা। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ০২ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৪৯ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৪০ টাকা ৪০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং । আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ। গত বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ৬৭ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬৩ পয়সা।