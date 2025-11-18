শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে প্রগ্রেসিভ লাইফ

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৭৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকার মেয়ার। গতকাল সোমবার হয়েছে ৩৪৮ কোটি ৫ লাখ টাকার শেয়ার। গত রোববার লেনদেন হয়েছে ২৯৮ কোটি ১০ লাখ টাকার। অর্থাৎ প্রতিদিনই লেনদেন বেড়েছে।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৮৪৬ দশমিক ৮৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৭১ দশমিক ৯২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫০ শতাংশ। আরেক সূচক ডিএসইএস বেড়ে ১ হাজার অতিক্রম করেছে। আজ এই সূচক ১৭ দশমিক ২৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৫ শতাংশ বেড়ে ১০১৭ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট হয়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৮৯ দশমিক ৭৭ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৯ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৬ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩২০টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ৩৮টির এবং অপরিবর্তিত আছে ১৯টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে প্রগ্রেসিফ লাইফ।

প্রগ্রেসিভ লাইফ

আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে প্রগ্রেসিভ লাইফ। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৬ দশমিক ২৩ শতাংশ কমে ৩৯ টাকা ১০ পয়সায় নেমে এসেছে। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪১ টাকা ৭০ পয়সা।

এক্সিম ফার্স্ট মিউচুয়াল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এক্সিম ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৫৭ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা ৭০ পয়সা।

লিবরা ইনফিউশন

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে লিবরা ইনফিউশন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ১০ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬৮১ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬৬০ টাকা ৭০ পয়সা।

জিকিউ বলপেন

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে জিকিউ বলপেন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ২ দশমিক ৭ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪১৭ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ৪০৬ টাকা ৩০ পয়সা।

এমজেএল বিডি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এমজেএল বিডি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ২ দশমিক ৩৪ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৮৯ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৮৭ টাকা ৪০ পয়সা।

