আজ দাম কমার শীর্ষে এফএএস ফাইন্যান্স

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইর লেনদেন ২০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ২৬৭ কোটি ৬৪ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছিল ৩৬৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকার। বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৪০৫ কোটি ৪১ লাখ টাকার। অর্থাৎ গত বুধবারের পর লেনদেন প্রতিদিনই কমেছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৭২ দশমিক ৬৪ পয়েন্ট। গত কার্যদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১৩ দশমিক ৯২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ২০ দশমিক ৯০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৩ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৭ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৮৬ দশমিক ১১ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৫ দশমিক ৫১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১১০টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ২০৯টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ দাম কমার শীর্ষে আছে এফএএস ফাইন্যান্স।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৮১ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৮ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৬ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৩০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১১ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ২৭ শতাংশ। গত কার্যদিবসে শেয়ারটির দাম ছিল ২২ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২০ টাকা ৪০ পয়সা।