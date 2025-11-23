শেয়ারবাজার

আজও শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে সানলাইফ ইনস্যুরেন্স

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৩৮৫ কোটি ৯২ লাখ টাকার শেয়ার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪৪৫ কোটি ২২ লাখ টাকার। বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৪২০ কোটি ৫৫ লাখ টাকার শেয়ার। গত সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিনই লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি টাকার ঘরে। আজ নতুন সপ্তাহের প্রথম দিনে তা ৩০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এল।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯১৫ দশমিক ৭০ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৪৬ দশমিক ৭৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৫ শতাংশ। আরেক সূচক ডিএসইএস ১ হাজার অতিক্রম করেছে। আজ এই সূচক ৯ দশমিক ৪১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০২৭ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট হয়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৮৩ দশমিক ২৫ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৫০টি কোম্পানির শেয়ার। দাম কমেছে ৮৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সানলাইফ ইনস্যুরেন্স।

সানলাইফ ইনস্যুরেন্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজও প্রথম স্থানে আছে সানলাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৭ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৫১ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

ইনটেক

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইনটেক। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৫ টাকা ৪০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

আল্‌–আরাফাহ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আল–আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা ২০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

এবি ব্যাংক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এবি ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা ৮০ পয়সা।

প্রগতি লাইফ

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ। বুধবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪২ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৫৫ টাকা।

