শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ মঙ্গলবার চলতি সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ আবার লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৭৮ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ২২০টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ১৩১টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইনটেক।
গতকালের মতো আজও মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইনটেক লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ বা ৩ দশমিক ৪০ টাকা। গতকাল সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৪ দশমিক ১ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৭ দশমিক ৫ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইনডেক্স অ্যাগ্রো। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ বা ৭ দশমিক ৮০ টাকা। সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭৮ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৮৬ দশমিক ৩০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে নাহি অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯০ শতাংশ বা ২ দশমিক ২০ টাকা। সোমবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২২ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৪ দশমিক ৪০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে বিডি কম। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ বা ২ দশমিক ৭০ টাকা। সোমবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২৭ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩০ দশমিক ৪০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এইচআর টেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ বা ৩ টাকা। সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩১ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম হয়েছে ৩৪ টাকা।